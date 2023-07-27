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Журова поддержала Украину, допустившую спортсменов до участия в соревнованиях с россиянами

Атлеты перестали быть заложниками своей страны.
Журова поддержала Украину, допустившую спортсменов до участия в соревнованиях с россиянами
27 июля 2023 15:50
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Государственной Думы, прокомментировала об отмену Украиной запрета на участие в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Спортсмены не должны быть заложниками фактора страны. Выходит, что на фехтовальной дорожке соревнуются не спортсмены, а страны, но это неприемлемо для спорта. В первую очередь — спортсмены. И потом, несомненно, за них болеет вся страна. Но когда это является препятствием, это неправильно для любой страны. Ряд стран в мире находится в конфликте — значит, тогда они тоже не должны друг против друга выходить», - приводит «Газета.ru» слова Журовой.

Украинцы смогут участвовать лишь в тех турнирах, в которых российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе без национальной символики своих стран.

Напомним, что весной текущего года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до участия в международных соревнованиях на условии нейтрального статуса и отсутствии у атлетов связей с вооруженными силами своих государств.

источник: «Газета.Ru»
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