Поздняков назвал заслуженной дисквалификацию украинки за отказ от рукопожатия с россиянкой

49-летний российский экс-фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, в настоящее время занимающий должность президента Олимпийского комитета России прокомментировал скандальный инцидент на ЧМ по фехтованию.

Напомним, встреча завершилась победой саблистки из Украины со счетом 15:7. После боя Смирнова предложила своей сопернице пожать руки, но Харлан не стала этого делать. FIE отклонила протест Смирновой, но впоследствии Харлан была отстранена от поединка следующего раунда с болгаркой Йоаной Илиевой, которая без борьбы вышла в 1/8 финала.

«Правила созданы для того, чтобы их уважать. В правилах четко написано, что после окончания поединка у спортсменов должно быть рукопожатие. Это святое правило для всех фехтовальщиков. Поэтому я очень рад, что международная федерация продемонстрировала уважение к своим собственным правилам. Есть четкие правила: если спортсмен не пожимает руку, он дисквалифицируется. Украинская спортсменка, с нашей точки зрения, заслужила дисквалификацию», — сказал Поздняков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».