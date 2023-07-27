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Украинской саблистке Харлан грозит двухмесячная дисквалификация

Такой срок отстранения предписывает регламент FIE.
27 июля 2023 16:14
автор: Александр Евграфов

Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинскую саблистку Ольгу Харлан, отказавшуюся пожать руку россиянке Анне Смирновой после боя. В соответствии с регламентом FIE спортсмен за подобное нарушение может быть отстранен от соревнований на срок до 60 дней.

Официальных решений о дальнейшей дисквалификации объявлено не было, но срок дисквалификации определен регламентом FIE.

В 1/32 финала чемпионата мира, проходящего в Милане, Харлин победила Смирнову со счетом 15:7. Однако после поединка украинская саблистка выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе для рукопожатия, а затем покинула дорожку.

Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке. По правилам FIE спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только в этом случае поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказывать провинившегося спортсмена в такой ситуации.

Мировое первенство по фехтованию продлится до 30 июля.

источник: «Советский спорт»
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