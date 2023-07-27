Федерация фехтования и МИД Украины намерены оспорить решение о дисквалификации Харлан

Федерации фехтования Украины намерена добиваться отмены дисквалификации своей саблистки Ольги Харлан.

Напомним, что спортсменка одержала победу над россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала чемпионата мира. После поединка Харлан отказалась пожимать руку оппонентке, нарушив регламент. Судьи не стали аннулировать результат, но вскоре присудили украинке поражение в поединке 1/16 финала турнира.

«Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем оспаривать это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не давал чёрную карточку, не дисквалифицировал её. Это уже потом начались подковёрные игры», – заявил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев украинским СМИ.

Добавим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал FIE восстановить права Харлан.