Российской саблистке угрожают расправой после инцидента с украинкой на чемпионате мира

Российской саблистке Анне Смирновой угрожают смертью после инцидента, случившегося на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Под записями спортсменки в соцсетях появились комментарии с угрозами, которые в основном написаны на украинском языке.

В настоящий момент возможность оставлять комментарии отключена.

После боя Смирнова предложила своей сопернице пожать руки, но Харлан не стала этого делать. По правилам турнира атлеты обязаны пожимать руки друг другу. Смирнова подала протест из-за проявления неуважения со стороны Харлан и прождала решения рефери на дорожке более 50 минут.