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Российской саблистке угрожают расправой после инцидента с украинкой на чемпионате мира

Украинка была дисквалифицирована.
27 июля 2023 17:33
автор: Александр Кожевников

Российской саблистке Анне Смирновой угрожают смертью после инцидента, случившегося на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Под записями спортсменки в соцсетях появились комментарии с угрозами, которые в основном написаны на украинском языке.

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После боя Смирнова предложила своей сопернице пожать руки, но Харлан не стала этого делать. По правилам турнира атлеты обязаны пожимать руки друг другу. Смирнова подала протест из-за проявления неуважения со стороны Харлан и прождала решения рефери на дорожке более 50 минут.

источник: «Советский спорт»
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