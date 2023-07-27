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Украинский депутат заявляет, что Харлан договаривалась с FIE, что не будет пожимать руку россиянкам

Саблистку дисквалифицировали за нарушение правил на чемпионате мира.
27 июля 2023 17:46
автор: Максим Скороходов

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, являющийся депутатов Верховной рады Украины, заявил, что саблистка Ольга Харлан договаривалась с Международной федерацией фехтования, что не будет жать руку российским спортсменкам.

«Между Ольгой и руководством международной федерации была договоренность об отсутствии рукопожатия после поединка» - написал Беленюк в телеграмканале.

Напомним, что Харлан победила на чемпионате мира россиянку Анну Смирнову после чего не пожала той руки, что является грубим нарушением правил. За это Харлан была дисквалифицирована со следующей стадии.

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