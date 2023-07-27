ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Министр спорта РФ Матыцин высказался о дисквалификации украинской саблистки Харлан

Спортсменка является чемпионкой ОИ-2008 в командном турнире.
27 июля 2023 18:40
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

Напомним, спортсмен отказался пожать руку россиянке Анне Смирновой после встречи на чемпионате мира, который проходит в Милане. Харлан позднее была дисквалифицирована.

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Добавим, что Федерация фехтования и МИД Украины готовы опротестовать решение FIE.

источник: «РИА Новости»
«Ни нашим, ни вашим». Егорян прокомментировала дисквалификацию украинки Харлан
На ЧМ по фехтованию разгорелся скандал.
27.07.2023 18:54
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Украинский депутат заявляет, что Харлан договаривалась с FIE, что не будет пожимать руку россиянкам
Саблистку дисквалифицировали за нарушение правил на чемпионате мира.
27.07.2023 17:46
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Российской саблистке угрожают расправой после инцидента с украинкой на чемпионате мира
Украинка была дисквалифицирована.
27.07.2023 17:33
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Федерация фехтования и МИД Украины намерены оспорить решение о дисквалификации Харлан
Федерация фехтования и МИД Украины намерены оспорить решение о дисквалификации Харлан
Соревнования проходят в Милане.
27.07.2023 17:17
Фехтование
автор: Александр Поволоцкий
Украинской саблистке Харлан грозит двухмесячная дисквалификация
Такой срок отстранения предписывает регламент FIE.
27.07.2023 16:14
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Поздняков назвал заслуженной дисквалификацию украинки за отказ от рукопожатия с россиянкой
«Это святое правило».
27.07.2023 15:53
Фехтование
автор: Виталий Овсянников
Журова поддержала Украину, допустившую спортсменов до участия в соревнованиях с россиянами
Журова поддержала Украину, допустившую спортсменов до участия в соревнованиях с россиянами
Атлеты перестали быть заложниками своей страны.
27.07.2023 15:50
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации украинки Харлан с ЧМ за отказ пожать руку Смирновой
Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации украинки Харлан с ЧМ за отказ пожать руку Смирновой
После очного поединка представительница Украины отказалась от рукопожатия с российской фехтовальщицей, за что было наказана.
27.07.2023 15:36
Фехтование
автор: Глеб Шевяков
Кавазашвили: Смирнова протягивает руку и видит перед собой клинок. Разве так можно?
Скандал на чемпионате мира по фехтованию.
27.07.2023 15:27
Фехтование
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.