Министр спорта РФ Матыцин высказался о дисквалификации украинской саблистки Харлан

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

Напомним, спортсмен отказался пожать руку россиянке Анне Смирновой после встречи на чемпионате мира, который проходит в Милане. Харлан позднее была дисквалифицирована.

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Добавим, что Федерация фехтования и МИД Украины готовы опротестовать решение FIE.