«Ни нашим, ни вашим». Егорян прокомментировала дисквалификацию украинки Харлан

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян отреагировала на решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

«Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка, но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим», — приводит слова Егорян ТАСС.

Напомним, спортсменка отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после встречи на чемпионате мира, который проходит в Милане. Харлан позднее была дисквалифицирована.