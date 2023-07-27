МОК призвал проявлять чуткость к украинским спортсменам на фоне ситуации с Харлан

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал проявить чуткость к украинским спортсменам после дисквалификации фехтовальщицы Ольги Харлан. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала чемпионата мира-2023.

Кроме того. в МОК поприветствовали решение Минспорта Украины снять запрет для спортсменов своей страны на участие в одних соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.