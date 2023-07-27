Украинская саблистка прокомментировала дисквалификацию за отказ пожать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свою дисквалификацию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне чёрную карточку — конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли», — написала Харлан в соцсетях.

Ранее Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала чемпионата мира — 2023.