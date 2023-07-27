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Украинская саблистка прокомментировала дисквалификацию за отказ пожать руку россиянке

Обе спортсменки покинули турнир.
27 июля 2023 23:53
автор: Александр Кожевников

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свою дисквалификацию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне чёрную карточку конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли», написала Харлан в соцсетях.

Ранее Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала чемпионата мира 2023.

источник: «Советский спорт»
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