ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ольга Харлан: судья плакал, когда давал мне чёрную карточку

Украинку дисквалифицировали с чемпионата мира.
28 июля 2023 18:38
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, как узнала о дисквалификации с чемпионата мира, который проходит в Милане,

«Были директор турнира и судья, и они сказали, что мне дадут черную карточку. Это не было выбором судьи. Он был очень расстроен. С ним поступили жёстко.

Система убивает всех, даже судей. Я знаю его, он итальянец, он не друг, но я уважаю его как судью. Он не дал мне чёрную карточку в поединке, но в итоге меня дисквалифицировали. Судья плакал, когда давал мне чёрную карточку», - приводит слова Харлан Pianeta Scherma.

Напомним, после дуэли с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала Харлан отказалась пожать сопернице руку, за что получила дисквалификацию от Международной федерации фехтования (FIE).

источник: «Советский спорт»
МОК предоставил Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже
МОК предоставил Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже
Неожиданный итог.
28.07.2023 19:15
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Стало известно, что сказала Смирновой украинка Харлан после дисквалификации
Стало известно, что сказала Смирновой украинка Харлан после дисквалификации
Ольга не завершила поединок рукопожатием, как предписано правилами.
28.07.2023 17:25
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Ольга Харлан: мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене
Но есть одно «но».
28.07.2023 10:46
Фехтование
автор: Артур Гичунцев
Харлан — о своей дисквалификации за отказ пожать руку Смирновой: меня это убило
Харлан — о своей дисквалификации за отказ пожать руку Смирновой: меня это убило
Украинская фехтовальщица получила чёрную карточку.
28.07.2023 09:19
Фехтование
автор: Артур Гичунцев
Украинская саблистка прокомментировала дисквалификацию за отказ пожать руку россиянке
Обе спортсменки покинули турнир.
27.07.2023 23:53
Фехтование
автор: Александр Кожевников
МОК призвал проявлять чуткость к украинским спортсменам на фоне ситуации с Харлан
Ранее саблистка отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой.
27.07.2023 20:13
Фехтование
автор: Степан Шереметьев
«Ни нашим, ни вашим». Егорян прокомментировала дисквалификацию украинки Харлан
На ЧМ по фехтованию разгорелся скандал.
27.07.2023 18:54
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Министр спорта РФ Матыцин высказался о дисквалификации украинской саблистки Харлан
Спортсменка является чемпионкой ОИ-2008 в командном турнире.
27.07.2023 18:40
Фехтование
автор: Александр Поволоцкий
Украинский депутат заявляет, что Харлан договаривалась с FIE, что не будет пожимать руку россиянкам
Саблистку дисквалифицировали за нарушение правил на чемпионате мира.
27.07.2023 17:46
Фехтование
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.