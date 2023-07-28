Ольга Харлан: судья плакал, когда давал мне чёрную карточку

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, как узнала о дисквалификации с чемпионата мира, который проходит в Милане,

«Были директор турнира и судья, и они сказали, что мне дадут черную карточку. Это не было выбором судьи. Он был очень расстроен. С ним поступили жёстко.

Система убивает всех, даже судей. Я знаю его, он итальянец, он не друг, но я уважаю его как судью. Он не дал мне чёрную карточку в поединке, но в итоге меня дисквалифицировали. Судья плакал, когда давал мне чёрную карточку», - приводит слова Харлан Pianeta Scherma.

Напомним, после дуэли с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала Харлан отказалась пожать сопернице руку, за что получила дисквалификацию от Международной федерации фехтования (FIE).