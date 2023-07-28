МОК предоставил Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дать украинской саблистке Ольге Харлан личную путевку на Олимпиаду в Париже. Об этом написал глава НОК Украины Вадим Гутцайт в социальных сетях.

Ранее Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой на матче чемпионата мира, за что, согласно правилам, была дисквалифицирована и не заработала квалификационные очки на Игры-2024.

МОК уточнил, что Харлан получит личную путевку, если не сумеет отобраться на Олимпиаду самостоятельно.

МОК так и не принял решения, допускать ли российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже.