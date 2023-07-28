Международная федерация фехтования разрешила Харлан участвовать в командных соревнованиях

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, сообщает La Repubblica.

Федерация дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира в Милане из-за того, что спортсменка не пожала руку Смирновой после поражения в 1/32 финала. Согласно правилам фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Спортсменка получила черную карточку, что лишало ее возможности участия в командных соревнованиях, в которых разыгрываются олимпийские лицензии.

Однако федерация пересмотрела свое решение и разрешила Харлан выступить в командных соревнованиях, которые пройдут 29-30 июля.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что гарантирует Харлан участие в Олимпийских играх в Париже, даже если та не сможет попасть туда собственными силами.