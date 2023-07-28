Ракита считает незаконной автоматическую квалификацию украинки Харлан на Олимпиаду-2024

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Марк Ракита высказался о решении МОК выдать украинской саблистке Ольге Харлан квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

«Мне кажется, это незаконно. Надо разобраться, имеют ли они право разрешить участвовать ей в Олимпиаде, если она была дисквалифицирована. Это вопрос юридический. Я так понимаю, если она наказана, то должна с достоинством понести наказание, которое заслужила. Если ее несправедливо наказали, пусть они накажут того, кто ошибся в этом. Мне кажется, что МОК не имеет право выдавать автоматическую квалификацию. Надо устав посмотреть. Им никто не может дать разрешение на участие в Олимпиаде без отбора. Она лишена права отбора, она наказана», - приводит слова Ракиты «Спорт-Экспресс».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дать украинской саблистке Ольге Харлан личную путевку на Олимпиаду в Париже.

Напомним, Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой на матче чемпионата мира, за что, согласно правилам, была дисквалифицирована и не заработала квалификационные очки на Игры-2024.