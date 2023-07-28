Якименко назвал допуск Харлан до Олимпиады «хитрым решением со стороны МОК»

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко высказался о решении МОК выдать украинской саблистке Ольге Харлан квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

«Это экстраординарный случай, потому что на моей памяти так уайлд-кард еще никому не выдавали. И тем интереснее будет следить за продолжающимися соревнованиями. Будет ли Харлан выступать за сборную Украины дальше? По идее, черная карточка исключает такую возможность. И если украинцы будут фехтовать без Харлан, то их шансы отобраться на Игры значительно уменьшаются. В таком случае она поедет на Олимпиаду в Париж одна. Очень хитрое решение со стороны МОК», — приводит слова Якименко RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дать украинской саблистке Ольге Харлан личную путевку на Олимпиаду в Париже.

Напомним, Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой на матче чемпионата мира, за что, согласно правилам, была дисквалифицирована и не заработала квалификационные очки на Игры-2024.