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Якименко назвал допуск Харлан до Олимпиады «хитрым решением со стороны МОК»

Украинка получила квоту на Олимпиаду.
Якименко назвал допуск Харлан до Олимпиады «хитрым решением со стороны МОК»
28 июля 2023 22:32
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко высказался о решении МОК выдать украинской саблистке Ольге Харлан квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

«Это экстраординарный случай, потому что на моей памяти так уайлд-кард еще никому не выдавали. И тем интереснее будет следить за продолжающимися соревнованиями. Будет ли Харлан выступать за сборную Украины дальше? По идее, черная карточка исключает такую возможность. И если украинцы будут фехтовать без Харлан, то их шансы отобраться на Игры значительно уменьшаются. В таком случае она поедет на Олимпиаду в Париж одна. Очень хитрое решение со стороны МОК», — приводит слова Якименко RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дать украинской саблистке Ольге Харлан личную путевку на Олимпиаду в Париже.

Напомним, Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой на матче чемпионата мира, за что, согласно правилам, была дисквалифицирована и не заработала квалификационные очки на Игры-2024.

источник: «RT на русском»
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