ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

FIE отменит рукопожатия на соревнованиях из-за украинцев после инцидента с Харлан

Спортсменка отказалась приветствовать российскую спортсменку.
FIE отменит рукопожатия на соревнованиях из-за украинцев после инцидента с Харлан
29 июля 2023 08:19
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Международная федерация фехтования (FIE) собирается изменить регламент и отменить обязательные рукопожатия между спортсменами после инцидента с участием украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой.

В планах организации заменить рукопожатие на приветствие на расстоянии, сообщает La Repubblica.

«Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», - сообщает издание.

Напомним, накануне в поединке 1/32 финала чемпионата мира Харлан выставила свое оружие навстречу приблизившейся к ней для рукопожатия Анне Смирновой. В итоге организаторы дисквалифицировали украинку, однако позволили ей принять участие в командном ЧМ, а позже глава МОК Томас Бах разрешил Харлан выступить на Олимпийских играх в Париже независимо от результатов квалификационного отбора.

источник: La Repubblica
Якименко назвал допуск Харлан до Олимпиады «хитрым решением со стороны МОК»
Якименко назвал допуск Харлан до Олимпиады «хитрым решением со стороны МОК»
Украинка получила квоту на Олимпиаду.
28.07.2023 22:32
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Ракита считает незаконной автоматическую квалификацию украинки Харлан на Олимпиаду-2024
Украинку автоматически допустят на Олимпийские игры.
28.07.2023 20:29
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Международная федерация фехтования разрешила Харлан участвовать в командных соревнованиях
Ранее МОК гарантировал спортсменке, нарушившей правила, участие в Олимпиаде
28.07.2023 19:55
Фехтование
автор: Александр Евграфов
МОК предоставил Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже
МОК предоставил Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже
Неожиданный итог.
28.07.2023 19:15
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Ольга Харлан: судья плакал, когда давал мне чёрную карточку
Ольга Харлан: судья плакал, когда давал мне чёрную карточку
Украинку дисквалифицировали с чемпионата мира.
28.07.2023 18:38
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Стало известно, что сказала Смирновой украинка Харлан после дисквалификации
Стало известно, что сказала Смирновой украинка Харлан после дисквалификации
Ольга не завершила поединок рукопожатием, как предписано правилами.
28.07.2023 17:25
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Ольга Харлан: мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене
Но есть одно «но».
28.07.2023 10:46
Фехтование
автор: Артур Гичунцев
Харлан — о своей дисквалификации за отказ пожать руку Смирновой: меня это убило
Харлан — о своей дисквалификации за отказ пожать руку Смирновой: меня это убило
Украинская фехтовальщица получила чёрную карточку.
28.07.2023 09:19
Фехтование
автор: Артур Гичунцев
Украинская саблистка прокомментировала дисквалификацию за отказ пожать руку россиянке
Обе спортсменки покинули турнир.
27.07.2023 23:53
Фехтование
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.