FIE отменит рукопожатия на соревнованиях из-за украинцев после инцидента с Харлан

Международная федерация фехтования (FIE) собирается изменить регламент и отменить обязательные рукопожатия между спортсменами после инцидента с участием украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой.

В планах организации заменить рукопожатие на приветствие на расстоянии, сообщает La Repubblica.

«Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», - сообщает издание.

Напомним, накануне в поединке 1/32 финала чемпионата мира Харлан выставила свое оружие навстречу приблизившейся к ней для рукопожатия Анне Смирновой. В итоге организаторы дисквалифицировали украинку, однако позволили ей принять участие в командном ЧМ, а позже глава МОК Томас Бах разрешил Харлан выступить на Олимпийских играх в Париже независимо от результатов квалификационного отбора.