Роднина считает, что Россия может подать в суд на Международную федерацию фехтования из-за Харлан

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катания Ирина Роднина, являющаяся также депутатом Государственной думы Российской Федерации, резко высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIA) отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан и сделать необязательными рукопожатия после поединков.

«В международных федерациях есть сроки, когда меняются правила, но не в течение турнира. Харлан имела право не пожать руку из-за ограничений по COVID-19? Хватит нам сказки рассказывать. Коронавирус был в 2020–2021 году. Мы можем подать в суд в CAS на международную федерацию. Потому что нельзя менять правила во время соревнований», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Родниной.

В поединке 1/32 финала чемпионата мира Харлан выставила свое оружие навстречу приблизившейся к ней для рукопожатия россиянке Анне Смирновой. В итоге организаторы дисквалифицировали украинку, однако позволили ей принять участие в командном ЧМ, а позже глава МОК Томас Бах разрешил Харлан выступить на Олимпийских играх в Париже независимо от результатов квалификационного отбора.