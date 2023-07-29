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Валуев — о ситуации с Харлан: выборочная дипломатия — это современный МОК

Мнение экс-чемпиона мира по боксу.
29 июля 2023 17:55
автор: Виталий Овсянников

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением об отмене дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан и её автоматическую квалификацию на Олимпиаду.

«Хватит уже удивляться действиям МОК. Дискриминационная деятельность в отношении наших спортсменов и выборочная дипломатия — всё это современный МОК», — сказал Валуев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27 июля Харлан после победы над Анной Смирновой отказалась жать руку российской спортсменке, хоть это и противоречит правилам. Украинская саблистка получила дисквалификацию на два месяца, но на следующий день Международная федерация фехтования её отменила.

Далее президент МОК Томас Бах пообещал Ольге Харлан дать допуск до Олимпиады-2024, даже если спортсменка не сможет пробиться на ОИ через квалификацию.

источник: «Спорт-Экспресс»
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