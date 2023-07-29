Депутат Госдумы — о поступке украинки Харлан: ненависть к России достигла таких масштабов

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов прокомментировал поступок украинской фехтовальщицы Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане.

После победы над россиянкой Анной Смирновой (15:7) Харлан отказалась пожимать руку сопернице, из-за чего поединок по правилам фехтования нельзя считать завершённым. Вместо этого Харлан направила на Смирнову саблю, после чего покинула помост.

«Здесь можно вспомнить и о геополитической ситуации, которая чем дальше, тем больше складывается далеко не в пользу Украины и её покровителей, и о нюансах биографии самой Харлан, которая в своё время не смогла пройти в Верховную Раду. Но ведь спортсменки находились на чемпионате, а не на политических дебатах. Если ты настолько не можешь себя контролировать, что собственные карьерные неудачи, помноженные на пропагандистскую агрессию, становятся важнее профессионализма, значит, пора не направлять саблю на соперника, а отложить её подальше и заняться чем-нибудь другим. Когда вместо красивого спортивного события устраиваются такие вот позорные «танцы с саблями» — это означает, что спортивные правила, как и сам спорт как таковой, для этих деятелей не имеют никакого значения. Видимо, ненависть к России уже достигла таких масштабов, что сама необходимость общения с нами приводит их в бешенство. Разумеется, никаких нарушений в поведении Харлан никто не усмотрел. А если бы она набросилась на Смирнову с кулаками, все бы тоже сказали, что так и надо? Напомню, что российских спортсменов не пускают на соревнования, вообще не трудясь находить какие-либо поводы, просто по признаку гражданства. Здесь же в угоду антироссийским силам собираются даже менять регламент», — заявил Хамитов в интервью URA.ru.

После этого инцидента Международная федерация фехтования решила отменить обязательные рукопожатия, а также дала Ольге Харлан дополнительную лицензию на участие в Олимпиаде-2024.