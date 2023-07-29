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Колобков подверг критике FIE за отмену обязательного рукопожатия фехтовальщиков

Организация поменяла правила по ходу чемпионата мира.
29 июля 2023 19:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-министр спорта РФ Федерации Павел Колобков раскритиковал решение Международной федерации фехтования об отмене обязательного рукопожатия после матчей.

Напомним, что украинка Ольга Харлан не стала выполнять эту процедуру после поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Мне стыдно за Международную федерацию фехтования, она всему миру показала свою слабость, не сумев ответить на вызовы, с которыми столкнулась. Оснований менять правила не было никаких, у нашего вида спорта есть традиции, и рукопожатие считается необходимым элементом окончания фехтовального поединка. К сожалению, решения принимаются в угоду сиюминутным интересам, что может привести к нехорошим последствиям для всего спорта и фехтования в частности», — приводит ТАСС слова Колобкова.

Украинская саблистка получила дисквалификацию на два месяца, но на следующий день Международная федерация фехтования её отменила.

Далее президент МОК Томас Бах пообещал Ольге Харлан дать допуск до Олимпиады-2024, даже если спортсменка не сможет пробиться на ОИ через квалификацию.

источник: ТАСС
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