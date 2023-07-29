Украинская федерация фехтования требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Украинская федерация фехтования обратилась к Международной федерации фехтования с требованием исключить российскую фехтовальщицу Анну Смирнову из соревнований под эгидой FIE, а также призвала лишить её нейтрального статуса.

«Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу. В своих личных аккаунтах спортсменка демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии», – пишет пресс-служба спортивной федерации Украины в своих соцсетях.

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию Смирнова проводила поединок против представительницы Украины Ольги Харлан. После завершения боя российская спортсменка направилась к сопернице с намерением пожать той руку, однако украинка отказалась от рукопожатий и выставила перед своей оппоненткой саблю. За этот поступок она была дисквалифицирована на два месяца, но впоследствии наказание было отменено.