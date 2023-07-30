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Харлан и сборная Украины остались без медалей на чемпионате мира в Милане

Скандал не помог украинским саблисткам добиться результата на мировом первенстве.
Харлан и сборная Украины остались без медалей на чемпионате мира в Милане
30 июля 2023 16:20
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Украинская саблистка Ольга Харлан и сборная Украины не смогли завоевать медаль на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

В поединке против команды Южной Кореи украинки проиграли со счётом 32:45. Харлан выиграла один бой и проиграла два.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно регламенту, поединок считается незавершённым без рукопожатия. Позже все дисквалификации с Харлан были сняты, ей разрешили участвовать в командных соревнованиях, а МОК гарантировал ей участие в Олимпийских играх в Париже в 2014 году.

FIE также объявила об изменении регламента, заменив рукопожатие приветствием на расстоянии.

источник: «Советский спорт»
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