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Харлан прокомментировала поражение сборной Украины в матче за бронзу командного ЧМ-2023

Скандально известная украинская фехтовальщика осталась без медалей.
Харлан прокомментировала поражение сборной Украины в матче за бронзу командного ЧМ-2023
31 июля 2023 08:24
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Украинская фехтовальщика Ольга Харлан поделилась эмоциями после поражения украинской команды в матче за третье место командного турнира чемпионата мира.

Напомним, Украина уступила сборной Южной Кореи (32:45) и осталась без медалей.

«Это слёзы счастья, потому что удалось преодолеть это всё. Выйти на дорожку и сказать, что мы можем это сделать. Можем верить в успех, когда уже надежды нет. Можем двигаться дальше. Можем сражаться. Я благодарна всей команде, которая прошла этот путь со мной. Сегодня мы были очень близки к медали. Но мы её возьмём. Я обещаю», — написала Харлан в своих соцсетях.

Изначально украинская фехтовальщика получила дисквалификацию из-за того, что отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после окончания поединка. Однако в дальнейшем FIE отметил отстранение спортсменки.

источник: «Советский спорт»
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