«Хоть посиней там». Украинка Харлан – об отказе рукопожатия с россиянкой Смирновой на ЧМ

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась на тему того, что представительница России Анна Смирнова желала пожать ей руку после очного поединка в рамках чемпионата мира по фехтованию в Милане.

«Я не знала новости, потому что после того, как профехтовала, пошла в свой бокс и уже готовилась к следующему бою. Только, наверное, благодаря вам и нашим СМИ стала видеть, что она сидит еще на дорожке. Я уже разминалась, а она еще сидела. Это твоя проблема, хочешь — сиди, не сиди, все равно, хоть посиней там», — приводит слова украинки «Трибуна».

Напомним, спортсменки встречались на стадии 1/32 финала чемпионата мира. После завершения матча Смирнова направилась к своей оппонентке с целью обменяться рукопожатием, однако Харлан отказалась от этой церемонии и выставила перед россиянкой саблю. После этого Анна осталась на дорожке до окончательного решения арбитров по этому поводу. В результате украинская спортсменка была дисквалифицирована с соревнований, но затем Международная федерация фехтования отменила своё решение по наказанию саблистки из Украины.