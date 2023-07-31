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Украинка Харлан назвала провокацией поведение российской саблистки Смирновой на чемпионате мира 2023

Спортсменки проводили очный поединок на мировом первенстве в Милане. 
31 июля 2023 22:42
автор: Глеб Шевяков

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что представительница России Анна Смирнова провоцировала её после завершения очного боя в рамках чемпионата мира по фехтованию, который проходил в Милане.

«Я говорила это в интервью, что не буду подавать руку. О рукопожатии нет даже речи. Потому, мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила отмечают, что все должны жать руки. Но они как-то менялись, и правила ковида никто не отменил до последнего момента. Это была прямая провокация с их стороны», — приводит слова украинки «Трибуна».

Добавим, спортсменки проводили поединок в рамках 1/32 финала чемпионата мира. После завершения боя Смирнова направилась к своей сопернице с целью обменяться рукопожатием, однако Харлан отказалась от этой церемонии и выставила перед россиянкой саблю. После этого Анна осталась на дорожке до окончательного решения арбитров по этому поводу. В результате украинская спортсменка была дисквалифицирована с соревнований, но затем Международная федерация фехтования отменила своё решение по наказанию саблистки из Украины.

источник: «Советский спорт»
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