Министр спорта Украины может быть отправлен в отставку

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт может быть отправлен в отставку, сообщает пресс-служба комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

Гутцайту вменяется недостаточная поддержка саблистки Ольги Харлан и всего украинского спорта. Заседание по данному вопросу пройдет 3 августа.

Напомним, что на чемпионате мира по фехтованию Харлан не стала жать руку россиянке Анны Смирновой, что являлось обязательным для окончания поединка. В результате украинская спортсменка была дисквалифицирована с соревнований, но затем Международная федерация фехтования отменила своё решение по наказанию саблистки из Украины, а также правило о рукопожатиях.