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Министр спорта Украины может быть отправлен в отставку

Вопрос рассмотрят 3 августа.
Министр спорта Украины может быть отправлен в отставку
01 августа 2023 17:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: Нromadske

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт может быть отправлен в отставку, сообщает пресс-служба комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

Гутцайту вменяется недостаточная поддержка саблистки Ольги Харлан и всего украинского спорта. Заседание по данному вопросу пройдет 3 августа.

Напомним, что на чемпионате мира по фехтованию Харлан не стала жать руку россиянке Анны Смирновой, что являлось обязательным для окончания поединка. В результате украинская спортсменка была дисквалифицирована с соревнований, но затем Международная федерация фехтования отменила своё решение по наказанию саблистки из Украины, а также правило о рукопожатиях.

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