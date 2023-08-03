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На Украине потребовали пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой

Украинские депутаты также требуют наказать судей чемпионата мира в Милане и членов FIE.
На Украине потребовали пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой
03 августа 2023 19:02
автор: Александр Евграфов
автор фото: Федерация фехтования России

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову, сообщается на сайте комитета.

На Украине также требуют наказать судей чемпионата мира и членов Международной федерации фехтования, принимавших решение о дисквалификации Ольги Харлан.

В комитете также отмечается требование ко всем спортивным федерациям отменить обязательность рукопожатия или поклона во время турниров, в которых принимают участие украинские, российские или белорусские спортсмены.

источник: «Советский спорт»
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Вопрос рассмотрят 3 августа.
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