На Украине потребовали пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову, сообщается на сайте комитета.

На Украине также требуют наказать судей чемпионата мира и членов Международной федерации фехтования, принимавших решение о дисквалификации Ольги Харлан.

В комитете также отмечается требование ко всем спортивным федерациям отменить обязательность рукопожатия или поклона во время турниров, в которых принимают участие украинские, российские или белорусские спортсмены.