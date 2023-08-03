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Павел Колобков назвал абсурдом требование Украины дисквалифицировать саблистку Смирнову

На Украине потребовали пожизненно отстранить россиянку.
03 августа 2023 22:52
автор: Александр Кожевников

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

«Это является следствием того, что международная федерация сначала приняла верное решение, которое соответствует букве и духу правил, а потом совместно с МОК решила отойти от них. Иначе как абсурдом назвать я это не могу. Думаю, таких заявлений будет ещё много и обсуждать это уже не имеет особого смысла, тем более что чемпионат мира закончился», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. На Украине также требуют наказать судей чемпионата мира и членов Международной федерации фехтования, принимавших решение о дисквалификации Ольги Харлан.

источник: ТАСС
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