Дмитрий Васильев - о требованиях Украины: надеюсь, у МОК осталось хоть немного разума

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

«Украинские чиновники действуют по принципу «лучшая защита — нападение». Сейчас абсурд достиг такого масштаба, что нет возможности апеллировать к здравому смыслу. Нам остаётся только наблюдать за разрушением олимпийского движения. Мы и дальше будем свидетелями абсурдных заявлений. Может случиться что угодно. Надеюсь, что у членов МОК осталось хоть немного разума и они не прислушаются к этому идиотскому предложению», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. На Украине также требуют наказать судей чемпионата мира и членов Международной федерации фехтования, принимавших решение о дисквалификации Ольги Харлан.