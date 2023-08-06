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Матыцин назвал недопустимым требование дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Рада потребовала пожизненно отстранить россиянку от соревнований.
Матыцин назвал недопустимым требование дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
06 августа 2023 14:57
автор: Александр Кожевников
автор фото: Федерация фехтования России

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

«Верховная рада выступила за то, чтобы дисквалифицировать нашу спортсменку. Мы считаем, что это недопустимо», — цитирует Матыцина «РИА Новости».

Ранее комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. На Украине также требуют наказать судей чемпионата мира и членов Международной федерации фехтования, принимавших решение о дисквалификации Ольги Харлан.

источник: «РИА Новости»
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