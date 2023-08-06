Поздняков назвал некомпетентными людей, требующих пожизненно дисквалифицировать Смирнову

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

«Любая политическая организация, к которым относится и Рада, может призывать к чему угодно. Никакой юрисдикции по отношению к автономной спортивной организации у нее нет. То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость людей, которые принимают это решение», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Ранее комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. На Украине также требуют наказать судей чемпионата мира и членов Международной федерации фехтования, принимавших решение о дисквалификации Ольги Харлан.