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Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах с участием российских спортсменов

Соответствующее обращение опубликовала Верховная рада.
Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах с участием российских спортсменов
09 августа 2023 11:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: Freepik.com

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором призвал отменить обязательное рукопожатие на турнирах с участием украинских и российских либо белорусских спортсменов.

Также Украина просит отметить официальные поклоны и требует от Международной федерации фехтования принести официальные извинения саблистке Ольги Харлан, которая была дисквалифицирована на чемпионате мира за отказ от обязательного рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

Позднее Международная федерация фехтования отменила обязательные рукопожатия и аннулировала дисквалификацию Харлан, тем самым позволив ей выступить на мировом первенстве в командном турнире.

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