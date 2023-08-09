Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах с участием российских спортсменов

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором призвал отменить обязательное рукопожатие на турнирах с участием украинских и российских либо белорусских спортсменов.

Также Украина просит отметить официальные поклоны и требует от Международной федерации фехтования принести официальные извинения саблистке Ольги Харлан, которая была дисквалифицирована на чемпионате мира за отказ от обязательного рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

Позднее Международная федерация фехтования отменила обязательные рукопожатия и аннулировала дисквалификацию Харлан, тем самым позволив ей выступить на мировом первенстве в командном турнире.