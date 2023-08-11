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Юрист допускает, что саблистку Смирнову могут дисквалифицировать по требованию Украины

Россиянка ждала рукопожатия.
Юрист допускает, что саблистку Смирнову могут дисквалифицировать по требованию Украины
11 августа 2023 17:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФФР

Глава спортивной практики юридической фирмы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович оценила шансы удовлетворения просьбы украинской стороны о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой за ситуацию с Ольгой Харлан.

На матче чемпионата мира Смирнова до последнего ждала, когда Харлан пожмет ей руку, что по правилам означает окончание поединка. Украинка не сделала этого, за что была дисквалифицирована с соревнований.

«Это надо смотреть дисциплинарные правила FIE. Здесь речь идет, по-видимому, про нарушение двух разных статей. У Харлан было отсутствие рукопожатия после схватки, а здесь – провокационное поведение. Не знаю, есть ли в FIE отдельная статья про провокационное поведение. Честно говоря, обычно в дисциплинарном кодексе нет такого», - приводит «Газета.ru» слова Анцелович.

На Украине также требуют наказать судей чемпионата мира и членов Международной федерации фехтования, принимавших решение о дисквалификации Ольги Харлан.

источник: «Газета.Ru»
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