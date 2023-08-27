Олимпийский чемпион Анвар Ибрагимов скончался в возрасте 56 лет

Олимпийский чемпион Игр 1988 года Анвар Ибрагимов умер в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память. Информация о прощании будет опубликована позднее», - говорится в сообщении.

Ибрагимов стал чемпионом Олимпиады в Сеуле в командной рапире. Он также является серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов мира.

Его сын Камиль Ибрагимов является двукратным чемпионом мира в командной сабле