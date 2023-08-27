ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Олимпийский чемпион Анвар Ибрагимов скончался в возрасте 56 лет

О месте прощания с чемпионом будет сообщено дополнительно.
27 августа 2023 21:13
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион Игр 1988 года Анвар Ибрагимов умер в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память. Информация о прощании будет опубликована позднее», - говорится в сообщении.

Ибрагимов стал чемпионом Олимпиады в Сеуле в командной рапире. Он также является серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов мира.

Его сын Камиль Ибрагимов является двукратным чемпионом мира в командной сабле

источник: Федерация Фехтования России
Юрист допускает, что саблистку Смирнову могут дисквалифицировать по требованию Украины
Юрист допускает, что саблистку Смирнову могут дисквалифицировать по требованию Украины
Россиянка ждала рукопожатия.
11.08.2023 17:23
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах с участием российских спортсменов
Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах с участием российских спортсменов
Соответствующее обращение опубликовала Верховная рада.
09.08.2023 11:51
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Поздняков назвал некомпетентными людей, требующих пожизненно дисквалифицировать Смирнову
На Украине потребовали отстранить россиянку от соревнований.
06.08.2023 17:44
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Матыцин назвал недопустимым требование дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Матыцин назвал недопустимым требование дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Рада потребовала пожизненно отстранить россиянку от соревнований.
06.08.2023 14:57
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Васильев — о требованиях Украины: надеюсь, у МОК осталось хоть немного разума
На Украине требуют пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.
03.08.2023 23:47
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Павел Колобков назвал абсурдом требование Украины дисквалифицировать саблистку Смирнову
На Украине потребовали пожизненно отстранить россиянку.
03.08.2023 22:52
Фехтование
автор: Александр Кожевников
На Украине потребовали пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой
На Украине потребовали пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой
Украинские депутаты также требуют наказать судей чемпионата мира в Милане и членов FIE.
03.08.2023 19:02
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Министр спорта Украины может быть отправлен в отставку
Министр спорта Украины может быть отправлен в отставку
Вопрос рассмотрят 3 августа.
01.08.2023 17:16
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Украинка Харлан назвала провокацией поведение российской саблистки Смирновой на чемпионате мира 2023
Спортсменки проводили очный поединок на мировом первенстве в Милане. 
31.07.2023 22:42
Фехтование
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.