Российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпиаду в Париже

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что его спортсмены не смогут отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», - приводит ТАСС слова Мамедова.

Добавим, что некоторые российские спортсмены участвовали на последнем чемпионате мира, на который также не допустили лидеров отечественного фехтования.

Чемпионат мира по фехтованию-2023 прошел в Милане, российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.