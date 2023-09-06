ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпиаду в Париже

Допустили слишком поздно.
06 сентября 2023 16:17
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что его спортсмены не смогут отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», - приводит ТАСС слова Мамедова.

Добавим, что некоторые российские спортсмены участвовали на последнем чемпионате мира, на который также не допустили лидеров отечественного фехтования.

Чемпионат мира по фехтованию-2023 прошел в Милане, российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.

источник: ТАСС
Олимпийский чемпион Анвар Ибрагимов скончался в возрасте 56 лет
О месте прощания с чемпионом будет сообщено дополнительно.
27.08.2023 21:13
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Юрист допускает, что саблистку Смирнову могут дисквалифицировать по требованию Украины
Юрист допускает, что саблистку Смирнову могут дисквалифицировать по требованию Украины
Россиянка ждала рукопожатия.
11.08.2023 17:23
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах с участием российских спортсменов
Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах с участием российских спортсменов
Соответствующее обращение опубликовала Верховная рада.
09.08.2023 11:51
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Поздняков назвал некомпетентными людей, требующих пожизненно дисквалифицировать Смирнову
На Украине потребовали отстранить россиянку от соревнований.
06.08.2023 17:44
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Матыцин назвал недопустимым требование дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Матыцин назвал недопустимым требование дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Рада потребовала пожизненно отстранить россиянку от соревнований.
06.08.2023 14:57
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Васильев — о требованиях Украины: надеюсь, у МОК осталось хоть немного разума
На Украине требуют пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.
03.08.2023 23:47
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Павел Колобков назвал абсурдом требование Украины дисквалифицировать саблистку Смирнову
На Украине потребовали пожизненно отстранить россиянку.
03.08.2023 22:52
Фехтование
автор: Александр Кожевников
На Украине потребовали пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой
На Украине потребовали пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой
Украинские депутаты также требуют наказать судей чемпионата мира в Милане и членов FIE.
03.08.2023 19:02
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Министр спорта Украины может быть отправлен в отставку
Министр спорта Украины может быть отправлен в отставку
Вопрос рассмотрят 3 августа.
01.08.2023 17:16
Фехтование
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.