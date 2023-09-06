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Мамедов заявил, что МОК наплевал на международный спорт в ситуации с Харлан

Украинка встречалась с россиянкой на турнире в Милане, поединок закончился скандалом.
06 сентября 2023 16:57
автор: Александр Кожевников

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

«Если черную карту МОК спустя сутки после этого инцидента просто отменил и заставил международную федерацию вернуть украинскую спортсмену в командные соревнования, а потом еще подарил олимпийскую лицензию, то они наплевали на весь международный спорт», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, украинка Ольга Харлан проводила поединок с россиянкой Анной Смирновой в рамках 1/32 финала чемпионата мира. После завершения боя Смирнова направилась к своей сопернице с целью обменяться рукопожатием, однако Харлан отказалась от этой церемонии и выставила перед россиянкой саблю. После этого Анна осталась на дорожке до окончательного решения арбитров по этому поводу. В результате украинская спортсменка была дисквалифицирована с соревнований, но затем Международная федерация фехтования отменила своё решение по наказанию саблистки из Украины.

источник: ТАСС
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