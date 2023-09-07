В Федерации фехтования России оценили шансы на возвращение на турниры

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов поделился мнением о перспективах возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Никакого просвета нет. В данной ситуации наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте. Но не забывайте важную деталь — для кого-то мы являемся политическими противниками, а для кого-то — конкурентами», — цитирует функционера РИА Новости.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.