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В Федерации фехтования России оценили шансы на возвращение на турниры

Отечественные спортсмены отстранены от соревнований.
07 сентября 2023 18:38
автор: Степан Шереметьев

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов поделился мнением о перспективах возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Никакого просвета нет. В данной ситуации наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте. Но не забывайте важную деталь — для кого-то мы являемся политическими противниками, а для кого-то — конкурентами», — цитирует функционера РИА Новости.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: «РИА Новости»
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