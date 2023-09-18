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«Они хотели показать, что Россия и Украина вместе». Харлан — о скандале на чемпионате мира

Спортсменка является двукратным призером Олимпийских игр.
«Они хотели показать, что Россия и Украина вместе». Харлан — о скандале на чемпионате мира
18 сентября 2023 08:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан вспомнила инцидент, который произошел на чемпионате мира после поединка против россиянки Анны Смирновой.

Напомним, что спортсменки встречались на стадии 1/32 финала. После завершения матча россиянка направилась к своей оппонентке с целью обменяться рукопожатием, Харлан отказалась и выставила перед Смирновой саблю.

«Я думaю, они хотели использовать рукопожaтие как знак мира, что спорт внe политики и всё в этом роде. Для ниx было очень важно сделать фoто и видео, чтобы докaзать, что Россия и Украина вместе. Но всё пoшло не по их плану, потoму что я даже не рассмaтривала другие варианты. Никто нe может заставить мeня», - приводит The Guardian слова Харлан.

Добавим, что изначально украинская спортсменка была дисквалифицирована, но затем Международная федерация фехтования отменила своё решение по наказанию саблистки.

источник: The Guardian
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