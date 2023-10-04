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Харлан подарила Главкому ВСУ Залужному саблю, которой фехтовала с россиянкой Смирновой на ЧМ

Вряд ли теперь Ольга может заявлять, что для неё спорт остаётся вне политики.
Харлан подарила Главкому ВСУ Залужному саблю, которой фехтовала с россиянкой Смирновой на ЧМ
04 октября 2023 16:03
автор: Виталий Стопин
автор фото: соцсети Ольги Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан заявила, что подарила Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному саблю, которой фехтовала с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира — 2023 в Милане. Их поединок завершился скандалом.

«С Залужным произошла неожиданная встреча, которой я не ожидала, но было очень круто его увидеть.. Я ему презентовала саблю, которой фехтовала в бою со Смирновой.

Мы говорили о фехтовании, как ни странно. Он меня спрашивал, что такое фехтование, как можно прийти, что нужно сделать, как ребёнка увлечь этим видом спорта? У нас был очень классный разговор. Я пришла, он мне представил флаги, какие-то сувениры. Я так сижу, думаю: ничего себе», – заявила Харлан в интервью украинским СМИ.

Ольга Харлан, победив Смирнову со счётом 15:7, выставила саблю вперёд и не подпустила к себе россиянку, затем покинув дорожку. Так украинка нарушила регламент FIE, по которому спортсмены обязаны поблагодарить друг друга за матч и пожать руки. Только после этого поединок считается завершённым.

После этого Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке. В итоге FIE дисквалифицировал украинку. Однако 28 июля исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию Харлан, благодаря чему она сумела принять участие в командных соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
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