Саблисты сборной России завоевали бронзу на этапе КМ в Польше

Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзовые медали в командном первенстве на этапе Кубка мира в польской Варшаве.
Россияне дошли до полуфинала турнира, где проиграли сборной Франции – 38:45.
В противостоянии за третье место российская команда обыграла сборную Венгрии со счетом 45:36.
В составе сборной России на турнире выступили Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко.
Золотые медали достались итальянцам, победившим в финале французов со счетом 45:44.