Саблисты сборной России завоевали бронзу на этапе КМ в Польше

Фехтование 03 февраля 2019 21:06 Источник: «Советский спорт»

Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзовые медали в командном первенстве на этапе Кубка мира в польской Варшаве.

Россияне дошли до полуфинала турнира, где проиграли сборной Франции – 38:45.

В противостоянии за третье место российская команда обыграла сборную Венгрии со счетом 45:36.

В составе сборной России на турнире выступили Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко.

Золотые медали достались итальянцам, победившим в финале французов со счетом 45:44.