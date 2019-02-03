Саблисты сборной России завоевали бронзу на этапе КМ в Польше - Советский спорт
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Фехтование03 февраля 2019 21:06Источник: «Советский спорт»

Саблисты сборной России завоевали бронзу на этапе КМ в Польше

Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзовые медали в командном первенстве на этапе Кубка мира в польской Варшаве.

Россияне дошли до полуфинала турнира, где проиграли сборной Франции – 38:45.

В противостоянии за третье место российская команда обыграла сборную Венгрии со счетом 45:36.

В составе сборной России на турнире выступили Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко.

Золотые медали достались итальянцам, победившим в финале французов со счетом 45:44.

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