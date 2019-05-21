Восьмикратный чемпион мира Якименко намерен возобновить карьеру

Российский фехтовальщик Алексей Якименко сообщил, что собирается возобновить карьеру.
«Мы не исключаем моего возвращения, есть некоторые сложности. Я готов выйти на дорожку, я тренируюсь. Сейчас ведется переписка между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Мы ждем решения WADA», - цитирует Якименко ТАСС.
Якименко является бронзовым призером Олимпиады-2004 в командной сабле. В последний раз 35-летний фехтовальщик побеждал на чемпионате мира 2017 года в командных соревнованиях.
Якименко является одним из самых титулованных российских фехтовальщиков. На его счету восемь золотых медалей чемпионатов мира, 13 золотых – чемпионата Европы.
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