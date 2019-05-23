Алексей Якименко: На ОИ-2020 сконцентрировался бы на командном турнире Восьмикратный чемпион мира по фехтованию возобновил карьеру.

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко, объявивший о возобновлении карьеры, назвал задачи для команды на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Я ребятам нашим сказал – вас не должны интересовать ваши личные соревнования, ваши плюсы и минусы, – приводит ТАСС слова 35-летнего саблиста. – Командный бой на Олимпиаде – это три матчевые встречи, и я бы сконцентрировал все свое внимание на этом».

В составе сборной России Якименко завоевал бронзу в командном турнире Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

В 2016 году он завоевал свое восьмое золото чемпионата мира, а через год в 11-й раз стал чемпионом Европы и в ноябре объявил о завершении карьеры.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Впервые в истории Олимпиад командные турниры в фехтовании пройдут во всех видах: сабле, рапире и шпаге.