Дериглазова уступила в финале чемпионата Европы

Российская рапиристка Инна Дериглазова уступила итальянке Элизе Ди Франчиске в финале чемпионата Европы в Дюссельдорфе – 8:15. Отметим, что обе спортсменки побеждали на Олимпийских играх: итальянка в 2012 году, а россиянка – в 2016.
Также Дериглазова – четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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