Дериглазова уступила в финале чемпионата Европы Это 13-я медаль спортсменки на чемпионатах Европы.

Российская рапиристка Инна Дериглазова уступила итальянке Элизе Ди Франчиске в финале чемпионата Европы в Дюссельдорфе – 8:15. Отметим, что обе спортсменки побеждали на Олимпийских играх: итальянка в 2012 году, а россиянка – в 2016.

Также Дериглазова – четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.