Российские саблистки выиграли золото на чемпионате Европы

Саблистки сборной России завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию.
В финале национальная команда одолела коллектив из Венгрии со счетом 45:34.
В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян и Ольга Никитина.
Добавим, что третье место заняла команда Франции, победившая сборную Италии со счетом 45:42.
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