Яна Егорян: Командная медаль сейчас важнее, чем личная Сборная России стала победителем турнира саблисток на чемпионате мира.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян прокомментировала победу на командном турнире саблисток на чемпионате мира в Дюссельдорфе.

«Мы очень сильно хотим отобраться на Олимпиаду, это был для нас главный вопрос, – приводит ТАСС слова 25-летней Егорян. – Обидно и досадно, что я полностью провалила личные соревнования, но у меня остались силы на командные соревнования, а командная медаль сейчас важнее, чем личная».

Напомним, в личном турнире Егорян выбыла в первом круге, потерпев поражение от Бьянки Паску из Румынии.

По ходу командного турнира сборная России в составе Егорян, Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной победила Грузию (45:29), Германию (45:34), Италию (45:39) и Венгрию (45:34).

Ранее первое золото чемпионата мира принес России саблист Вениамин Решетников.