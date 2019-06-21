Российские рапиристки вышли в финал ЧЕ

Рапиристки сборной России (Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина) победили итальянок со счетом 44:32 и вышли в финал командного турнира на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе. В финале сборная России встретится с командой Франции, которая в своем полуфинале обыграла немок – 45:28.
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