Российские рапиристки вышли в финал ЧЕ - Советский спорт
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21 июня 2019 17:49ФехтованиеКоноплев Александр

Российские рапиристки вышли в финал ЧЕ

Финал состоится в 21.00 мск.

Рапиристки сборной России (Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина) победили итальянок со счетом 44:32 и вышли в финал командного турнира на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе. В финале сборная России встретится с командой Франции, которая в своем полуфинале обыграла немок – 45:28.

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