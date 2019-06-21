Российские рапиристки выиграли золото чемпионата Европы - Советский спорт
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21 июня 2019 21:26ФехтованиеКоноплев Александр

Российские рапиристки выиграли золото чемпионата Европы

Третье командное золото России.

Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла финал командного турнира чемпионата Европы в Дюссельдорфе. В решающем матче Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина победили француженок – 45:32.

Это третий командный успех сборной России на турнире. Ранее золотые медали выиграли саблистки и шпажисты.

В матче за бронзу итальянки обыграли Германию – 45:36.

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