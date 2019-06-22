Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командного турнира ЧЕ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июня 2019 16:12ФехтованиеСпирин Дмитрий

Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командного турнира ЧЕ

Мужская сборная России по фехтованию на саблях проиграла в четвертьфинале командного турнира чемпионата Европы.

На турнире, проходящем в Дюссельдорфе, россияне уступили команде Румынии - 42:45.

В составе российской команды выступали Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Вениамин Решетников и Константин Лоханов.

Напомним, ранее наши саблистки выиграли золотые медали континентального первенства-2019 в командных соревнованиях.

10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
19/06 19:00Хоккей
Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
21/06 17:52Футбол
Осторожный и взвешенный оптимизмГлавный редактор «Советского спорта» делится своими впечатлениями от встречи с президентом РФС.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/06 09:00Хоккей
Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.
20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
19/06 20:30Футбол
Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
20/06 20:00Футбол
Роман Березовский: Запишу видеообращение МхитарянуБывший вратарь и тренер «Динамо» сменил клубную прописку и теперь помогает Александру Точилину в команде-новичке премьер-лиги «Сочи». 44-летний специалист рассказал о своем неожиданном переезде на юг.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
21/06 21:08Футбол
Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
20/06 19:30Футбол
Алекс, Элин, Джулия: красотки женского футбольного чемпионата мираПредставляем самых красивых футболисток – участниц чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/06 17:00Хоккей
Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
Новости
16:28 Футбол Ди Франческо стал новым главным тренером «Сампдории»
16:12 Фехтование Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командного турнира ЧЕ
15:51 Теннис Барти вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
15:41 Хоккей Вольски заключил новый контракт с «Куньлунем»
15:06 Хоккей «Спартак» перейдет на финский размер площадки
14:57 Хоккей Агент Подколзин: «Ванкувер» дает шанс молодым игрокам
14:52 Хоккей Джек Хьюз: «Нью-Джерси» на правильном пути
14:48 Футбол Федун посетил матч «Спартак» – «Сочи»
14:46 Футбол «Локомотив» претендует на защитника сборной Норвегии
14:44 Футбол «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову
14:38 Хоккей «Спартак» будет играть на площадке финского размера
14:32 Формула-1 Макс Ферстаппен: Не было ни желания, ни смысла подставлять Хэмилтона
14:27 Формула-1 Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции
14:26 Футбол У мадридского «Реала» появится женская команда
14:17 Футбол «Спартак»: Продажи абонементов идут отлично, +5,7 процента продаж по сравнению с прошлым годом
14:11 Фигурное катание В Алма-Ате открыли памятник Денису Тену (видео)
14:10 Формула-1 Даниэль Риккардо: Мягкие шины были словно патокой обмазанные
14:04 Фигурное катание В сети размещено видео программы Загитовой под любимую песню Медведевой
13:46 Футбол Эдегор может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»
13:20 Футбол Калу потерял сознание на тренировке сборной Нигерии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика