Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командного турнира ЧЕ

На турнире, проходящем в Дюссельдорфе, россияне уступили команде Румынии - 42:45.
В составе российской команды выступали Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Вениамин Решетников и Константин Лоханов.
Напомним, ранее наши саблистки выиграли золотые медали континентального первенства-2019 в командных соревнованиях.
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