Россия заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по фехтованию Сборная России заняла первое место командного зачета чемпионата Европы по фехтованию, который завершился в немецком Дюссельдорфе.

В активе российской команды четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали, напоминает «Газета.ру».

Одну из золотых медалей завоевал саблист Вениамин Решетников, выигравший личное первенство. В командных турнирах чемпионами стали женские сборные по рапире и сабле, а также мужская команда по шпаге.

Вслед за российской сборной в общекомандном зачете ЧЕ расположились сборные Италии и Франции, завоевавшие на турнире по две золотые медали.