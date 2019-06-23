Россия заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по фехтованию

В активе российской команды четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали, напоминает «Газета.ру».
Одну из золотых медалей завоевал саблист Вениамин Решетников, выигравший личное первенство. В командных турнирах чемпионами стали женские сборные по рапире и сабле, а также мужская команда по шпаге.
Вслед за российской сборной в общекомандном зачете ЧЕ расположились сборные Италии и Франции, завоевавшие на турнире по две золотые медали.
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