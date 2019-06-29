Якименко получил допуск на участие в международных соревнованиях Восьмикратный чемпион мира фехтовальщик Алексей Якименко может участвовать в соревнованиях.

Якименко получил официальный допуск к стартам от Международной федерации фехтования. Он может войти в состав сборной России на чемпионат мира в Будапеште.

В конце 2017 года спортсмен завершил карьеру. 21 мая 2019 года Якименко заявил о возобновлении карьеры. Спортсмена включили в пул тестирования Всемирного антидопингового агентства, первую пробу он сдал 16 июня.